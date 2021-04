Mieten für verstorbenen Wirt : «Vorgehen der Gemeinde ist moralisch höchst beschämend»

Im Oktober 2020 wurde der Wirt des Restaurant Des Alpes in Interlaken gewaltsam getötet. Im Hintergrund streiten Angehörige und die Gemeinde über fällige Mieten und getätigte Investitionen.

Das Restaurant Des Alpes ist in Interlaken bestens bekannt. So auch dessen Wirt, der im Oktober 2020 gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde. Der Vorfall sorgte schweizweit für Schlagzeilen. Wie sich nun herausstellt, toben hinter den Kulissen rechtliche Streitigkeiten über geforderte Mieten und investiertes Geld. Anwältin Marianne Sonder, welche die drei Geschwister des Getöteten vertritt, bezeichnet das Vorgehen der Gemeinde als «juristisch zum Teil korrekt, moralisch aber höchst beschämend.»

Konkret fordert die Gemeinde Interlaken 137’000 Franken Miete von der GmbH des Verstorbenen, wie die Zeitung «Bund» berichtet. Die Summe berechne für die Monate April 2020 bis Februar 2021 – also auch für die Zeit, als das Restaurant wegen des Tötungsdelikts bereits geschlossen war. Sonder: «Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine reiche Gemeinde wie Interlaken in einem solchen Fall trotzdem Miete verlangt.»

Obwohl die Forderung der Gemeinde juristisch wohl rechtens seien, vergesse die Gemeinde laut der Anwältin die moralische Seite: «Nachdem die Gemeinde in den letzten zehn Jahren über zwei Millionen Franken Miete aus dem Des Alpes erhalten hat, scheint mir diese Forderung pietätlos», sagt die Anwältin.

Leere Versprechen und kostspielige Investitionen

Doch dies ist nicht der einzige Streitpunkt: Wie Recherchen von «Bund» zeigen, versprach die Gemeinde zu einem früheren Zeitpunkt, den Erben mindestens 280’000 Franken für vom Opfer getätigte Investitionen. Dem mündlichen Versprechen kam die Gemeinde bisher nicht nach. «Dieses Versprechen war ein Fehler», sagt Gemeindepräsident Philippe Ritschard. Beim genauen Betrachten der Verträge sei nämlich festgestellt worden, dass eine Entschädigung in dieser Höhe nicht möglich sei. «Wir können nicht einfach so Geld ausgeben, sondern sind an Regeln wie die Finanzkompetenzordnung gebunden.»

Insgesamt hatte der Verstorbene rund 600’000 Franken in die Liegenschaft investiert. Die Geschwister fordern nun mindestens 400’000 Franken zurück, inklusive des vorhandenen Inventars im Wert von zirka 140’000 Franken.

Fernsehkoch René Schudel übernimmt

Weiterer Aufreger für die Hinterblieben: Entgegen dem Vorschlag der Erben, dass ein Wirtenpaar aus der Region die Lokalität samt Personal und Pachtverträgen übernimmt, wurde der Fernsehkoch René Schudel von der Gemeinde für die Nachfolge ausgewählt. Dieser will das Des Alpes völlig neu ausrichten. Dabei stören sich die Erben aber nicht am Projekt des Starkochs, sondern am Vorgehen der Gemeinde.

In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat von Interlaken für die «nötigsten Arbeiten» von Schudels Vorhaben bereits rund 400’000 Franken vom Parlament bewilligen lassen. Wieso die Gemeinde in diesem Fall so viel Geld in die Hand nimmt, die Erben aber nicht für frühere Investitionen des getöteten Wirtes entschädigt, ist für die Anwältin Sonder «nur schwer nachvollziehbar».

War es die Ehefrau?

Am 19. Oktober 2020 wimmelte es von Polizisten rund um das Des Alpes in Interlaken. Das gesamte Areal wurde abgesperrt, Forensiker suchten nach Spuren, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf. Der 61-jährige Wirt des beliebten Restaurants wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Die Polizei sprach von «massiver stumpfer Gewalteinwirkung» und suchte zunächst Zeugen. Wenige Tage später wurde die Ehefrau des Mannes von der Polizei verhaftet. Sie ist eine Profiboxerin und besitzt einen Kampfsport-Klub in der Nähe. Das Paar war frisch verheiratet.

