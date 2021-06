Extinction Rebellion - «Vorgeschmack auf Zürich» – Klima-Aktivisten kleben sich ans Bundeshaus

Das schrieb die Organisation in einer Medienmitteilung.

Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten von Extinction Rebellion haben sich am Dienstagmorgen mit Leim an den Westflügel des Bundeshauses angeleimt.

Die Aktion sei ein «Vorgeschmack» dafür, was im Oktober Zürich erwarte, sagt die Organisation.

Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion klebten sich am Dienstagmorgen ans Bundeshaus.

Extinction Rebellion drohte am Sonntag damit, Zürich lahmzulegen. Am Dienstag bekam es Bern mit einer Aktion zu tun: Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten klebten sich mit Sekundenkleber ans Bundeshaus. Wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt, ging es darum, ein Eingreifen der Polizei zu provozieren.