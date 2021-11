Nervige Chefs und Chefinnen – Vorgesetzte sollen Angestellte nach Feierabend in Ruhe lassen

In Portugal ist es für Firmen nun illegal, nach Feierabend Kontakt mit den Angestellten aufzunehmen.

Nervst du dich auch, wenn dein Chef oder deine Chefin dich nach dem Feierabend noch kontaktiert, um berufliche Dinge zu besprechen? In Portugal ist das neu illegal. Das Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Firmen mit Strafe droht, wenn sie ausserhalb der Bürozeiten Kontakt zu ihren Mitarbeitenden aufnehmen, wie «Euronews» schreibt. Das Portal bezeichnet das neue Arbeitsgesetz als bahnbrechend.

Unia warnt vor gesundheitlichen Schäden

Die Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitszeit kontrollieren in der Schweiz die Arbeitsinspektoren. Die Arbeitnehmenden können sich an diese wenden, wenn sie ihr Unternehmen in der Freizeit ständig kontaktiert. Verletzt dieses die Bestimmungen, können die Kontrollbehörden Massnahmen verfügen. Wer etwa die Arbeitssicherheit missachtet, muss die Arbeit je nach Fall sogar einstellen, bis das Problem behoben ist.