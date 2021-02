Wahlbeteiligung gestiegen : Vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo – Wende zeichnet sich ab

Im Kosovo wird am Sonntag gewählt. Bis um 15 Uhr gab bereits ein Drittel der 1,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Meinungsumfragen sahen die linke Bewegung Vetevendosje zuletzt klar in Führung.

Nicht rechtmässige Wahl

Zusammenarbeit mit PDK ausgeschlossen

Mit Vetevendosje verbinden sich in der kosovarischen Bevölkerung grosse Hoffnungen. Die von jüngeren und unverbrauchteren Politikern getragene Bewegung will die seit Jahrzehnten grassierenden Missstände im Land wie Korruption, Vetternwirtschaft und wirtschaftliche Rückständigkeit beseitigen. Viele kreiden sie jener politischen Garde an, die seit drei Jahrzehnten die Geschicke des Kosovos weitgehend bestimmte.

Unabhängig vom Wahlausgang tritt diese jedenfalls nunmehr ab. Hashim Thaci, der ehemalige Kommandeur der UCK und langjährige Vorsitzende der PDK, prägte als Ministerpräsident oder Präsident wie kein anderer die Politik im Kosovo. Seit November 2020 befindet er sich in der Untersuchungshaft des Kosovo-Sondertribunals in Den Haag. Die Anklage wirft ihm Kriegsverbrechen während des bewaffneten Aufstands der UCK 1998/99 vor. Auch der PDK-Chef Kadri Veseli, der während des Aufstands Geheimdienstchef der UCK war, ist in Den Haag in Untersuchungshaft.