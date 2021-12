Spontane Aktion : Vorgezogene Weihnachtsferien – hier dürfen Kinder gratis auf die Skipiste

Weil der Kanton Bern den Start der Schul-Weihnachtsferien vorverlegt hat, dürfen Kinder nun in der Skiregion Jungfrau kostenlos auf die Piste – auch solche aus anderen Kantonen.

Für Kinder ist das Skifahren im Skigebiet Jungfrau bis am 25. Dezember gratis.

Die Jungfraubahnen haben am Donnerstag eine Aktion gestartet – ab sofort können Kinder in den Skigebieten Grindelwald-Wengen und Grindelwald-First (ab dem 18. Dezember geöffnet) gratis Skifahren. Sie erhalten den Sportpass Grindelwald-Wengen ab sofort und bis am 25. Dezember gratis.