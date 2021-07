Basel, Servette und Luzern mit dabei - Vorhang auf für die Conference League

In der neugeschaffenen «Europa Conference League» treten 2021/22 Basel und Servette und Luzern für die Schweiz an.

Schweizer Fussball-Fans aufgepasst! In der kommenden Saison heisst mit Ausnahme von Meister YB die europäische Realität für die Super-League-Clubs nicht mehr Champions – oder Europa League , sondern Conference League. Die Uefa lanciert ab dieser Saison den neuen Europapokal-Wettbewerb, der noch mehr Teams aus kleineren Nationen die Teilnahme am internationalen Geschäft sichern soll.

Aus der Schweiz treten bereits am Donnerstag mit Vizemeister Basel und dem letztjährigen Liga-Dritten Servette zwei Teams in den Hinspielen der 2. Qualifikationsrunde der Conference League an. Der FCB bekommt es dabei mit Partizani Tirana zu tun. Der 16-fache albanische Meister bezwang zuvor in der 1. Quali-Runde Sfintul Gheorghe Suruceni aus Moldawien mit einem 5:2-Sieg im Hinspiel zuhause und einem 3:2-Erfolg auswärts.

Luzern erst ab Quali-Runde 3 dabei

Der FC Luzern kann die Auftritte der Liga-Konkurrenten noch vom Sofa aus verfolgen, da der Cupsieger erst in der 3. Quali-Runde ins Geschehen eingreift. Challenge-League-Club Vaduz ist als liechtensteinischer Cup-Sieger ebenfalls für die Conference League qualifiziert. Die Ländle-Kicker treffen in der 2. Quali-Runde auf Ujpest Budapest aus Ungarn.

Neuer Wettbewerb mit lukrativen Prämien

Der Modus im neugeschaffenen Wettbewerb funktioniert so, dass es insgesamt drei Quali-Runden und eine Playoff-Runde gibt, ehe die Gruppenphase mit 32 Teams in acht Vierergruppen ansteht. Etwas komplizierter wird es dann beim Ermitteln der K.o.-Phasen-Teilnehmer: Die acht Gruppensieger qualifizieren sich für den Achtelfinal, die acht Gruppenzweiten spielen mit den acht Gruppendritten der Europa League in den sogenannten «Playoffs der K.-o.-Runde» die restlichen acht Achtelfinalisten aus. Die K.-o.-Runden werden dabei wie die Partien in der Qualifikation in Hin- und Rückspielen ausgetragen.