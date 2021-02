Oberägeri am Samstagnachmittag.

Der Saharastaub bedeckte diese Alp bei Salanfe VS innert wenigen Stunden. Hier ein Bild um 15.40 Uhr.

Nicht nur Autofenster waren orange-rot, auch in den Bergen setzte der Staub an.

Der Saharastaub hinterliess in der Schweiz seine Spuren.

In den letzten Tagen fegte Saharastaub durch die Schweizer Lüfte. Eindrückliche Bilder, wie die des Matterhorns, zeigten das Ausmass an rotem Staub in den Bergen.