Glatteis in Baselland – Auffahrunfall – aber davor rutschten hier schon vier Autos von der Strasse

Am Donnerstagabend führten Niederschläge in der Nordwestschweiz zu Blitzeis auf zahlreichen Strassen . Die prekären Verhältnisse hatten innert kürzester Zeit mehrere Unfälle zur Folge. Besonders betroffen war die Region um Liestal. Die Baselbieter Polizei berichtet von Selbstunfällen infolge von Glatteis in Ziefen, Reigoldswil und Liestal.

So kam es im Kantonshauptort allein auf der Schauenburgstrasse zu fünf Unfällen. Die Polizei war wegen eines Auffahrunfalls kurz nach 21.15 Uhr auf Platz. Vor der Kollision seien aber bereits vier andere Fahrzeuge verunfallt, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Dabei seien alle Autos den Hang hinuntergerutscht und im angrenzenden Wald zum Stillstand gekommen.

In Reigoldswil auf der Ziefenstrasse geriet dann kurz nach 21.30 Uhr ein Lenker ins Schleudern und fuhr auf der rechten Strassenseite auf die Böschung auf. In der Folge habe sich sein Fahrzeug überschlagen und kam auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.

In Ziefen schliesslich prallte ein Auto wegen der Eisglätte in einen Stahlposten am Strassenrand. Auch hier blieb der Lenker unverletzt. Das Glatteis führte nach Angaben der Baselbieter Polizei insbesondere im Oberbaselbiet zu Verkehrsstörungen. Die Glatteisgefahr war auch am Freitagmorgen noch nicht gebannt. Nach wie vor solle man die Fahrweise den Strassenverhältnissen anpassen und vorsichtig unterwegs sein.