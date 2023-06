Prozess gegen Feuerwehrmann: «Vorher war ich selbständig, heute bin ich eine eingeschränkte Frau»

In Nidau BE kam es im September 2021 zu einer Kollision zwischen einem Tanklöschfahrzeug und einem Auto. Am Freitag musste sich der Feuerwehrmann vor Gericht verantworten.

Auf einer Kreuzung in Nidau BE kollidierten im September 2021 ein Tanklöschfahrzeug und ein Auto. Die junge Lenkerin des Wagens wurde in der Folge schwer verletzt. 20min/News-Scout

Darum gehts Anfang September 2021 kam es auf dem Guido-Müller-Platz in Nidau BE zu einer Kollision zwischen einem Löschfahrzeug der Feuerwehr und einem Auto.

Die junge Lenkerin des Personenwagens wurde schwer verletzt.

Der Lenker des Einsatzfahrzeuges musste sich am Freitag wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung vor dem Regionalgericht in Biel verantworten.

«Vorher war ich eine selbstständige 28-jährige Frau, heute bin ich eine 30-Jährige mit Einschränkungen», resümiert die Privatklägerin die Auswirkungen des verheerenden Verkehrsunfalls auf ihr Leben. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule und der Lunge, viereinhalb Monate war sie krankgeschrieben. Ihren Job als Kleinkinderzieherin musste sie danach aufgeben – zu gross seien die Schmerzen im Nacken gewesen, die das ständige Herabblicken auf die Knirpse verursachte. Auch nach bald zwei Jahren verspüre sie noch einen stechenden Schmerz in der Lunge, wenn sie tief durchatme, schilderte die Geschädigte dem Gericht.

Gerammt und weggeschleudert

Der Einschnitt in ihr Leben ereignet sich am Nachmittag des 3. Septembers 2021. Mit Blaulicht und Sirene ist ein Einsatzfahrzeug der Bieler Feuerwehr auf der Aarbergstrasse in Nidau unterwegs in Richtung Autobahn, wo Öl ausgelaufen ist. Als das Tanklöschfahrzeug mit etwa 42 km/h geradeaus den Guido-Müller-Platz befährt, steht die Ampel auf Rot. Zeitgleich will die Autolenkerin bei Grün die Kreuzung von rechts queren – der robuste Feuerwehr-Volvo rammt sie seitlich, sodass ihr schwarzer Hyundai gedreht und «weggespickt» wird, wie ein Zeuge es beschreibt.

Im Gegensatz zur Privatklägerin blieb der Lenker des Einsatzfahrzeugs (wie auch die restlichen Insassen) unverletzt. Die Kollision hatte jedoch ein juristisches Nachspiel für ihn: Die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Geldstrafe. Auf seiner dringlichen Dienstfahrt habe er «die besonderen Sorgfaltspflichten beim Befahren von Verzweigungen» missachtet, indem er bei Rot mit einer zu hohen Geschwindigkeit den Guido-Müller-Platz passiert habe und folglich nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können. Weil der Mann den Strafbefehl nicht akzeptierte, kam der Fall am Freitag vor das Bieler Regionalgericht.

War das Tempo verhältnismässig?

Gegenüber der Einzelrichterin gab der Beschuldigte an, sich sicher und korrekt verhalten zu haben. So habe er kurz vor der Kreuzung noch leicht abgebremst und (zusätzlich zum Wechselklanghorn) zweimal gehupt, weil noch Fahrzeuge den Guido-Müller-Platz gequert hatten. «Danach war die Kreuzung aber frei und ich hatte das Gefühl, dass alle Verkehrsteilnehmer uns wahrgenommen hatten», so der 52-Jährige. Als die Privatklägerin unvermittelt von rechts aufgetaucht sei, habe er keine Chance gehabt auszuweichen. «Es ging extrem schnell.» Einen Schuldigen gebe es bei diesem Unfall nicht: «Wir waren beide zur falschen Zeit am falschen Ort.»

Die Geschwindigkeit, mit der er in die Kreuzung einfuhr, beurteilte der Emmentaler als «normal und angemessen». Auch sein Beifahrer, der ebenfalls als Zeuge auftrat, sprach von einem «angemessenen» Tempo: «Es wäre auch zum Unfall gekommen, wenn wir nur mit 20 km/h gefahren wären.»

Das sah der Anwalt der Privatklägerin anders. Mehrere Zeugen hätten den Einsatzwagen als schnell wahrgenommen, argumentierte er. Weiter ging er auf eine Rollerfahrerin ein, die unmittelbar vor der Verunfallten aus der gleichen Richtung die Kreuzung überquerte und mit der das Feuerwehrfahrzeug laut Strafbefehl beinahe kollidierte. «Hier hätte dem Beschuldigten bewusst werden müssen, dass es offenbar Verkehrsteilnehmer gibt, die das Einsatzfahrzeug nicht hören», so der Anwalt. Trotzdem sei er auf die Verzweigung gefahren, ohne das Tempo weiter zu drosseln. Von der Hauptstrasse her sei die Sirene offenbar nicht oder schlechter zu hören gewesen, möglicherweise wegen der hohen Gebäude, so der Advokat.

«Sie war in einem seelischen Loch»

Der Verteidiger des Beschuldigten sah dagegen eher in der psychischen Verfassung und der Medikation der Geschädigten den Grund, dass diese das herannahende Löschfahrzeug offenbar nicht bemerkte (sie selbst hat keine Erinnerung mehr an den Unfall): In der Zeit des Unfalls nahm die Frau nachweislich ein Antidepressivum ein, das laut Warnhinweis die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen kann. Die Privatklägerin gab indes an, das Medikament habe sie weder ermüdet noch aufgeputscht, sondern lediglich für weniger Tränen gesorgt. Für den Verteidiger war dennoch klar: «Sie war in einem seelischen Loch, was sich auf Aufmerksamkeit auswirkt.» Für seinen Mandanten fordert er einen Freispruch.

Das Urteil wird am 28. Juni verkündet.

Das Auto der verletzten Lenkerin in Nidau BE wird von der Berner Kantonspolizei untersucht. Für die Unfallarbeiten wurden die Strassen rund um den Guido-Müller-Platz für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.

