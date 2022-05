Notstand : «Vorräte reichen nur noch einen Tag» – Sri Lanka hat kein Geld für Öl mehr

In Sri Lanka droht der Treibstoff auszugehen. Die Regierung hat kein Geld mehr, um Öl zu kaufen.

Schwerste Wirtschaftskrise seit 1948: Menschen in Sri Lanka stehen für Benzin an.

In Sri Lanka gibt es seit Wochen gewaltsame Proteste.

Im südasiatischen Inselstaat Sri Lanka gibt es kein Erdöl mehr. Das Land habe keine Devisen mehr, um die Einfuhr von Öl zu bezahlen, sagte am Montag der neue Regierungschef Ranil Wickremesinghe in einer Ansprache an die Bevölkerung. «Wir haben nur noch Vorräte für einen einzigen Tag.»