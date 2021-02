Das Kantonslabor Basel-Stadt hat einen Bericht zu Haarfarben veröffentlicht, die in der Schweiz verkauft werden. Verstärkte Henna-Farben schnitten dabei besonders schlecht ab.

Von 36 untersuchten Haarfärbemitteln mussten 19 beanstandet werden. Von neun Henna-Produkten wurden gleich sieben verboten, in den anderen Kategorien insgesamt nur zwei. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Kantonslabors Basel-Stadt hervor, das die Untersuchung zusammen mit Kollegen aus den Kantonen Aargau und Freiburg vorgenommen hat.

Henna-basierte Produkte sind beliebt, weil Henna an sich ein pflanzlicher Stoff ist und als schonend angepriesen wird. Doch natürliches Henna färbt in rotbraunen Tönen und dunkles Haar nur schwach, wie aus dem Bericht hervorgeht. Besondere Vorsicht sei bei jenen verstärkten Henna-Pulvern geboten, die ausserhalb von Europa hergestellt werden, genauer in Indien, Pakistan und der Türkei. Viele ausserhalb von Europa hergestellte Mittel seien mit Zusatzstoffen angereichert und wirkten ähnlich wie permanente Haarfarben. Sie haben jedoch «nichts mit natürlichen Henna-Farben zu tun», schliesst das Labor.