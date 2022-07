Basel: Vorsicht bei Softair-Waffen – «Polizei geht von bewaffneten Tätern aus»

Am Sonntag rückte die Kantonspolizei Basel-Stadt wegen Personen aus, die in der Öffentlichkeit mit Softair-Waffen hantierten.

Am Sonntag rückte die Kantonspolizei Basel-Stadt mit einem Grossaufgebot an. Auf Aufnahmen von News-Scouts sind an zwei Orten in der Stadt Polizeiautos zu sehen. Ein Video zeigt, wie zwei Personen in Gewahrsam genommen werden. Der Grund: Softair-Waffen. Die Personen, die laut der Polizei kontrolliert wurden, sollen damit in der Öffentlichkeit hantiert haben.