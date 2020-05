Gelbe Autos

Vorsicht beim Abwaschen des Blütenstaubs

Dreckige Autos, wohin man schaut: Die aktuelle Wetterlage und viele geschlossene Waschanlagen machen der Karosserie zu schaffen. Wie soll man den PW jetzt am besten putzen?

Aktuell sind es Pollen von Birke, Eiche und Buche. In den Städten sind auch Platanenpollen in grossen Mengen vorhanden. Die Konzentrationen von Eschenpollen sind rückläufig. In den Niederungen hat jetzt zudem auch die Gräsersaison begonnen.

Zurzeit ist so viel Blütenstaub in der Luft wie selten und macht vielen Autobesitzern das Leben schwer.

Durch ein Tief über dem Mittelmeer hat es am Dienstag mit Winden in der oberen Atmosphäre zudem auch feinkörnigen Saharastaub von Nordafrika nach Europa geweht. Müssen wir wegen eines allfälligen Pollen-Sand-Gemischs beim Autowaschen nun also besonders aufpassen, um Kratzer in der Karosserie zu vermeiden?

Das sagt der Meteorologe

Patrick Suter von Meteonews gibt Entwarnung: «Aktuell befindet sich beinahe kein Saharastaub mehr in der Luft.» Die hergewehten Körner hätten es bei uns nie bis zum Boden geschafft. Zwar gelangte der Saharastaub in 6000 bis 8000 Meter Höhe nach Europa in die Schweiz. Da es aber seither nicht geregnet hat, schwebte der Sand stets nur in der äussersten Schicht der Troposphäre. «Die gelbe Staubschicht, die sich über alles niedergelegt hat, ist also reiner Blütenstaub», sagt der Meteorologe.