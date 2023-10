Karibik: Mit diesen Kleidern droht dir Gefängnis

Die Karibischen Inseln sind ein wunderbares Reiseziel. Aber egal, ob du eine Kreuzfahrt machst oder an Land bleibst, wichtig ist, dass du dir vor der Reise überlegst, welche Kleider du in deinen Koffer packst. Denn hast du die «falsche» Kleidung dabei, kannst du sogar im Gefängnis landen.

In einer Reihe von Ländern ist das Tragen von Kleidern mit Tarnfarben oder -mustern für Zivilpersonen strikt verboten. Diese Art von Kleidungsstücke werden mit Rebellen oder terroristischen Organisationen in Verbindung gebracht. So warnt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA vor dem «Tragen von militärähnlicher Bekleidung – auch bei Kindern» bei Reisen nach Barbados und Trinidad und Tobago.

Denn Tarnkleider sind an vielen Orten nicht erlaubt – sie werden mit Rebellen oder terroristischen Organisationen in Verbindung gebracht.

Für Antigua und Barbuda veröffentlicht das EDA zwar keine spezifischen Reisehinweise, doch wie das Portal «Travelbook» schreibt, ist auch dort ein militärischer Look nicht willkommen. Das Tragen von Tarnkleidung könne mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Dollar (umgerechnet etwa 1830 Franken) geahndet werden – schlimmstenfalls droht sogar ein Jahr Gefängnis.

Nicht nur in der Karibik kann Tarnkleidung gefährlich sein

In Jamaica, auf den Bahamas, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und den Grenadinen, St. Lucia sowie Grenada sind die Kleider laut dem EDA nicht verboten – doch Touristen und Touristinnen werden darauf hingewiesen, dass die einheimische Bevölkerung oft Menschen in Tarnkleidung mit dem Militär verwechselt.

Nicht nur in der Karibik sei das Tragen von Tarnkleidung strafbar, schreibt der «Focus». Auch in Saudiarabien, Simbabwe, Sambia, Uganda, Südafrika, den Philippinen, im Oman, in Nigeria und in Ghana sei das Tragen von Kleidung mit Militärmuster verboten. Es könne auch vorkommen, dass die Kleidungsstücke bei der Einreise konfisziert werden.