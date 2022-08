Steigende Energiepreise: Vorsicht beim Pellets- und Brennholzkauf – die Polizei warnt vor Betrügern

So gibt die Kantonspolizei Waadt an, seit Anfang Juli drei Strafanzeigen in diesem Zusammenhang erhalten zu haben. «Da nur etwa zehn bis 20 Prozent der Betrüge zur Anzeige gebracht werden und es sich um ein aufkommendes Phänomen handelt, schätzen wir, dass es deutlich mehr Fälle gibt», so Florence Frei, Kommunikationsbeauftragte der Kapo Waadt.