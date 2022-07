Wie lange ist Parfüm haltbar?

Bei einem hochwertigen Parfüm genügen schon zwei Spritzer am Morgen, um den ganzen Tag etwas davon zu haben. Praktisch, denn so kann der edle Duft besonders lange verwendet werden. Parfüm läuft schliesslich nicht ab – oder?

Nun, ganz so einfach ist es nicht. Christof Hoerler ist stellvertretender Geschäftsführer in der Zürcher Luxus-Parfümerie Spitzenhaus und verrät, ob und wann Parfüm schlecht wird und wie du möglichst lange etwas von deinem Duft-Liebling hast.

Wie lang ist ein Parfüm haltbar?

Wie lagert man Parfüm optimal für eine lange Haltbarkeit?

Dass Licht und Wärme Feinde sind, wissen wir also. Deswegen warnt Christof: «Weil man es im Bad gern mollig warm hat, ist das Spiegelschränkli dort nicht der beste Ort zur Lagerung.» Stattdessen empfiehlt der Experte das Schlafzimmer. «Hier hat man es gern kühler. In der Originalverpackung ist der Duft super aufgehoben. Es reicht aber auch schon, wenn das Schlafzimmer generell etwas abgedunkelt ist.» Wer einen besonders seltenen Duft schützen will (etwa, weil er nicht mehr produziert wird), weicht am besten auf den Kühlschrank aus.