Phishing-Versuch

Der Videotrick ist nicht neu. Das Video mit Titel «Pinino0101ahor» war bereits im September erstmals im Umlauf. Ausserdem kursiert im Facebook-Messenger schon seit Jahren ein Betrugsversuch, bei welchem ein Video-Link und der Text: «Bist du das in dem Video?» verschickt wird. Auch hierbei handelt es sich um eine Phishing-Nachricht, auf die unter keinen Umständen geklickt werden sollte. Damit aber nicht genug. Wer tatsächlich auf den Video-Link geklickt und seine Login-Daten eingegeben hat, löst eine Kettenreaktion aus, mit welcher die Nachricht an alle Personen auf der Freundesliste weitergeleitet wird.

Was, wenn ich meine Daten bereits angegeben habe?

Wer auf den Link geklickt und seine Login-Daten preisgegeben hat, sollte vor allem eines schnell tun: Sofort das Passwort für den Facebook-Account ändern. Mimikama.at rät ausserdem, so schnell wie möglich zu überprüfen, ob die E-Mail-Adresse, die mit dem Account verlinkt ist, noch immer die richtige ist oder verändert wurde. Ausserdem informiert man die Personen in seiner Freundesliste am besten rasch über das Missgeschick, damit diese nicht auch in die Falle tappen. Denn wie beim «Bist es du»-Video kommt es in solchen Fällen oft vor, dass das Angeben der persönlichen Daten dazu führt, dass der Link an Personen aus der Freundesliste weitergeleitet wird.