So erhalten Besitzerinnen und Besitzer von Android-Phones eine Benachrichtigung, dass ein System-Update nötig sei. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um einen Trojaner, der es auf Daten wie Whatsapp-Nachrichten, Fotos, SMS, Anrufprotokolle oder den Browser-Verlauf abgesehen hat. Diese Daten werden nach der Installation in kleinen Datenpaketen verschickt, um nicht aufzufallen.

So erkennt man das Fake-Update

Darüber hinaus informiert die Push-Nachricht darüber, dass zusätzliche Apps installiert werden sollen, um das System-Update zu komplementieren. Auch das ist etwas, was bei einem offiziellen Google-Update nicht passieren würde.

Wie die Sicherheitsexpertinnen und Sicherheitsexperten berichten, stammt die Malware ausschliesslich aus Quellen von Dritten. Dazu gehören beispielsweise inoffizielle Websites und Apps, die nicht über den Google Play Store heruntergeladen wurden. Wer also ausschliesslich Apps aus dem Play Store auf seinem Smartphone installiert hat, könne sich in Sicherheit wähnen, so die Forschenden. Für andere Personen gilt: Vor jeder Installation und bei jeder Push-Nachricht genau hinschauen.