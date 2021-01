Nicht öffnen : Vorsicht vor diesem Whatsapp-Fake

Zurzeit kursiert via Whatsapp eine Nachricht, die neue animierte Emojis verspricht. Aber Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Fake! Die betrügerische Nachricht sollte man keinesfalls weiterleiten.

An Kontakte weiterleiten

Folgt man dieser Aufforderung, öffnet sich Whatsapp und man kann nun die Kontakte oder Gruppen wählen, denen man die Nachricht zukommen lassen möchte. Sie erhalten dann genau die gleiche Nachricht, die man selbst zu Beginn empfangen hatte. So weit, so gut. Hat man die Nachricht nun also oft genug geteilt, gelangt man mit «Weiter» endlich zu den gewünschten Emojis – sollte man meinen. Dem ist jedoch nicht so.