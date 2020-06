Kein iPhone abzuholen

Vorsicht vor diesen Fake-E-Mails der Post

Eine Nachricht der Post, die den Erhalt eines neuen iPhones 11 Pro verspricht, kursiert momentan im Internet. Wer sich das E-Mail aber genauer anschaut, merkt rasch, dass es sich dabei um ein Fake handelt.

Wer ein solches Fake-E-Mail erhalten hat und vielleicht sogar auf den Link geklickt hat, sollte sich so bald wie möglich beim Kundendienst oder via die Website der Post melden. «Wichtig ist auch: Grundsätzlich bittet die Post ihre Kundinnen und Kunden nie, per Telefon oder Mail persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern zu übermitteln», sagt Goetschi. Wenn dies dennoch geschehe, müsse der Kunde sofort aufmerksam werden und könne davon ausgehen, dass es sich um einen Betrugsfall handle.

Wie erkennt man betrügerische E-Mails?

Oft versuchen Hacker, ihre Fake-E-Mails so authentisch wie möglich aussehen zu lassen. Dies bedeutet, dass Logos genaustens nachgebaut und Absender gefälscht werden. Es gibt aber dennoch ein paar Hinweise, an denen man betrügerische Nachrichten erkennen kann.

Beim jüngsten Fall der Post analysiert Ruef: «Die Adresse der Website sieht untypisch aus und wirkt in diesem Kontext unprofessionell. Spätestens beim Öffnen des Links sollte man also misstrauisch werden.»

Was, wenn man auf eine solche E-Mail hereingefallen ist?

Welche Auswirkungen solche betrügerischen Nachrichten haben können, kommt ganz auf die Absichten des Absenders an. «Bei Phishing wird in der Regel versucht, eine Reaktion des Opfers zu provozieren. Dies kann die Herausgabe von persönlichen Daten, die Eingabe von Passwörtern, das Öffnen eines Anhangs oder das Herunterladen einer Datei sein», so Ruef. Dies könne dazu führen, dass der eigene Computer mit Malware infiziert werde, die Zugriff auf den Rechner gewähre. So könnten weitere Daten gestohlen oder das System für andere Angriffe benutzt werden.