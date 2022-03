Vorsicht – Hier riskiert man bei einem Fehlgriff eine üble Vergiftung

Bundesinstitut warnt

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat vor der Verwechslung von Bärlauch mit giftigen Doppelgängern wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlose gewarnt. Obwohl der knoblauchähnliche Geruch ein typisches Merkmal des Bärlauchs sei, führten solche Verwechslungen in jeder Saison zu Vergiftungsfällen mit zum Teil tödlichen Ausgang, erklärte das BfR am Freitag in Berlin. Besonders im April und Mai häuften sich in Deutschland, aber auch etwa in Österreich, der Schweiz und Kroatien die Vergiftungsfälle.