Joker-Malware - Vorsicht vor dieser «Squid Game»-App – sie kann dich teuer zu stehen kommen

Zur Hype-Serie «Squid Game» gibt es in den App Stores Hunderte Apps.

In rund 142 Millionen Haushalten weltweit ist die berühmte Netflix-Serie «Squid Game» über die Bildschirme geflimmert. Das macht sie zur bisher beliebtesten Netflix-Serie aller Zeiten. Daher ist es nicht überraschend, dass auch die Nachfrage nach Fan-Artikeln wie beispielsweise den Masken mit den geometrischen Formen oder den leicht wiederzuerkennenden pinken Uniformen, die in der Show getragen werden, gestiegen ist. Darüber hinaus sind Hunderte Apps in den App Stores aufgetaucht, die «Squid Game»-Spiele nachstellen oder die Serie anderweitig zum Thema gemacht haben.