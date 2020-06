Vorsicht vor falschen Contact-Tracing-Apps

Was ist Contact-Tracing?

Contact-Tracing ist ein Mittel, mit dem die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie nachverfolgt und verlangsamt werden soll. Das Ziel dieser Strategie ist es, Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren, schnellstmöglich zu identifizieren. Während die erkrankten Personen selbst Auskunft darüber geben können, welche Freunde oder Familienmitglieder mit ihnen in Kontakt standen, ist es schwieriger, nachzuvollziehen, mit welchen fremden Personen sie Kontakt hatten.

So ist es ohne Contact-Tracing unmöglich, zu ermitteln, welche Personen sich gleichzeitig mit der erkrankten Person in einem Lebensmittelgeschäft aufhielten, Sport trieben oder in einem Restaurant sassen. Mit digitalem Contact-Tracing sollen aber selbst diese fremden Menschen ermittelt und gewarnt werden können. Sie können in der Folge die notwendigen Massnahmen treffen wie beispielsweise Abstand zu anderen Menschen halten oder sich in Quarantäne begeben. Dies kann dazu beitragen, eine zweite Infektionswelle zu vermeiden oder abzuschwächen.