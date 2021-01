In der Nacht auf Mittwoch fiel in einigen Teilen der Schweiz Schnee.

Gefahr durch Schneeglätte besteht vor allem in der Zentral- und Ostschweiz. Im Kanton Freiburg besteht laut Polizei sogar die Gefahr von Blitzeis. In den anderen Teilen des Landes ist es dafür aber zu kalt, die Temperaturen liegen unter Null, so Roger Perret von Meteonews auf Anfrage. Blitzeis bildet sich, wenn Regen fällt und auf den Strassen gefriert.

Die Flocken fallen heute bis ins tiefe Flachland, so dass vielerorts ein bis zwei Zentimeter Schnee liegen bleiben. In Bern und Basel dürfte es hingegen nicht weiss werden, so Perret. In der Nacht gab es vor allem im Bündnerland, im Rheintal, im Glarnerland, in den Kantonen Schwyz und Uri Neuschneemengen zwischen ein und knapp fünf Zentimetern.