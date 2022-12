Betrüger im Thurgau geben sich als gehörlos aus und wollen Spenden

Kaum wurde ein 26-jähriger Rumäne in Thun BE wegen eines gefälschten Spendenbogens verurteilt, nimmt die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in Bischofszell TG zwei weitere sogenannte «Klemmbrett-Betrüger» fest. Zwei Rumänen, der eine 20-jährig und der andere 22-jährig, gaben sich als gehörlos aus, um Spenden einzusammeln. Im Auto fand die Kapo TG ungefähr dieselben gefälschten Spendenformulare wie beim Fall in Bern.