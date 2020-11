Maus sagt Entscheidung voraus

«Wer eine Entscheidung trifft, tut dies nicht in einem einzelnen Schritt. Viel eher handelt es sich um einen komplexen und dynamischen Prozess, der sich in der Art, wie ein Mensch seine Maus bewegt, widerspiegelt», so Stillman. Tatsächlich konnte der Wissenschaftler von den Mausbewegungen ablesen, welche Probanden sich in ihrer Entscheidung unsicher fühlten.

Vorsicht ist geboten

«Tatsächlich konnten wir in vielen Fällen aufgrund dieses Verhaltens genaustens vorhersagen, ob eine Person in Zukunft eine riskante Option auswählen wird oder nicht. Das ist überraschend, denn es gibt nur wenige Fälle, in welchen sich zukünftiges Handeln aufgrund nur einer einzelnen Entscheidung so genau vorhersagen lässt», erklärt Ian Krajbich, der ebenfalls in die Studie involviert war.