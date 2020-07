Affäre um Staatsrat

FDP Genf schliesst Pierre Maudet aus der Partei aus

Der Vorstand der Genfer FDP hat entschieden, den Genfer Staatsrat Pierre Maudet aus der Partei auszuschliessen.

«Mein Recht, angehört zu werden, ist eine Farce»

Maudet hat nun die Möglichkeit, innerhalb von dreissig Tagen bei der Generalversammlung der FDP Rekurs gegen seinen Ausschluss aus der Kantonalpartei einzulegen. Er hatte Ende letzter Woche erklärt, er werde am Montag nicht an der Sitzung teilnehmen. «Mein Recht, angehört zu werden, ist eine Farce», schrieb Maudet in seinem am Samstag veröffentlichten persönlichen Newsletter. Es handle sich um einen «politischen Prozess».