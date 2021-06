Gabriela Suter - «Vorstösse gegen lärmende Motorräder und Autos sind nicht vom Tisch»

In den vergangenen Monaten sass der Frust bei Töfffahrern tief: Zwei Vorstösse von SP-Nationalrätin Gabriela Suter erregten die Gemüter. In einem forderte sie ein generelles Fahrverbot für Motorräder mit einem Standpegel von über 95 Dezibel , in einem zweiten die Einführung von sogenannten Lärmblitzern . Die Schallradargeräte sollen ähnlich wie Geschwindigkeitsblitzer funktionieren, zu laute Verkehrsteilnehmer sollen mit einer Busse bestraft werden.

Nachdem Suter letzte Woche beide parlamentarischen Initiativen zurückzog, nachdem diese in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) behandelt wurden, jubelte die Schweizer Motorradcommunity: «Ein für die Zweiradbranche höchst erfreuliches Resultat», schreibt das Portal moto.ch . Die «realitätsfremden» und «für Motorradfahrer diskriminierenden» Initiativen seien damit endgültig vom Tisch. Der Held der Töfffahrer: SVP-Nationalrat Walter Wobmann, der es laut moto.ch «schaffte, alle bürgerlichen Parteien hinter sich zu vereinen», was schliesslich zum Rückzug der Initiativen durch Suter geführt habe.

Streckenverbote für zu laute Fahrzeuge

Wie Gabriela Suter auf Anfrage von 20 Minuten sagt, habe diese Aussage aber nicht viel mit der Wahrheit gemein: «Die Vorstösse gegen lärmende Motorräder und Autos sind nicht vom Tisch – im Gegenteil.» Sie habe die Initiativen nur zurückgezogen, weil ihre Anliegen bereits in einer Kommissionsmotion aufgenommen worden sind, so Suter (siehe Box unten). «Das Massnahmenpaket wird momentan vom Bundesrat, beziehungsweise vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) und vom Bundesamt für Strassen (Astra), ausgearbeitet und richtet sich nicht nur gegen übermässig laute Motorräder, sondern auch gegen zu laute Autos.»

«Werde ich mit aller Kraft bekämpfen»

Das Klischee, dass die Töfffahrer nur weiterhin ungestört herumlärmen wollten, stimme nicht, sagt Wobmann: «Die Schweizer Motorradcommunity unterstützt das Vorhaben Suters, übermässigen Lärm zu verhindern.» So habe etwa die FMS zusammen mit den anderen Verbänden Kampagnen lanciert, Aufrufe gestartet und Projekte gegen übermässigen Lärm mit der Polizei initiiert. Daher werte man die Ausarbeitung eines Massnahmenpakets auch positiv. «Die Bundesämter stellen nun fest, ob überhaupt Handlungsbedarf besteht, was wir aber bezweifeln», so Wobmann. «Schliesslich ist es der Polizei bereits jetzt möglich, Lärmkontrollen durchzuführen und Verstösse zu ahnden. Weitere Verschärfungen in der Praxis sind darum unnötig.»