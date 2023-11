Vorstoss Damian Müller: Zahlt die Schweiz bald, um Eritreer loszuwerden?

FDP-Ständerat Damian Müller fordert in einem Vorstoss die Abschiebung in einen Drittstaat. Der Ständerat hat zugestimmt, der Nationalrat entscheidet im Dezember. Das musst du wissen.

Im September kamen innerhalb weniger Monate Tausende Geflüchtete auf Lampedusa an, was die europäische Migrationsdebatte weiter anheizte. 20 Minuten machte sich vor Ort ein Bild. 20min

Darum gehts Europa und auch die Schweiz suchen händeringend nach Antworten auf die hohen Asylgesuchszahlen.

Eine alte Idee bekommt so frischen Wind: Die Auslagerung des Asylsystems in Drittstaaten.

Auch in der Schweiz wird über ähnliche Ideen diskutiert: FDP-Ständerat Damian Müller will, dass abgewiesene Asylsuchende aus Eritrea, die nicht freiwillig in ihr Heimatland gehen, in einen sicheren Drittstaat geflogen werden.

Der Ständerat hat schon ja gesagt, im Dezember entscheidet der neu zusammengesetzte Nationalrat.

SP-Nationalrätin Céline Widmer spricht von einem Schnellschuss. Auch Experten sind kritisch.

Worum gehts?

FDP-Ständerat Damian Müller fordert, dass die Schweiz einen Drittstaat sucht, der Asylsuchende aus Eritrea aufnimmt, die in der Schweiz kein Asyl erhalten haben. Der Ständerat hat im Sommer zugestimmt, die Staatspolitische Kommission des Nationalrats letzte Woche mit 13 zu zehn Stimmen beschlossen, dem Nationalrat die Ablehnung zu empfehlen. In der Wintersession im Dezember stimmt der Nationalrat darüber ab, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

Wieso hat Müller den Vorstoss eingereicht?

«Das Problem ist, dass Eritrea kein Rückübernahmeabkommen abschliessen will. Es herrscht auch kein Krieg in Eritrea. Ein grosser Teil der Eritreer kommen als Wirtschaftsflüchtlinge hierher und schicken dann das Geld zurück in ihr Heimatland. Selbst Anhänger des eritreischen Regimes kommen in die Schweiz, um Asyl zu beantragen. Das sind unhaltbare Zustände, für die wir kreative Lösungen finden müssen», sagt Müller.

Bis Ende Jahr werden eine Million Menschen irregulär nach Europa gekommen sein. 20min/Taddeo Cerletti

Wie konkret soll das gehen?

Im Gegensatz zu Ideen aus Grossbritannien, Australien oder der EU will Müller die Asylverfahren nach wie vor in der Schweiz durchführen. «Erst, wenn der negative Entscheid da ist und wenn sie sich weigern, freiwillig zurückzukehren, würden die abgewiesenen Asylbewerber in einen Drittstaat geflogen. Das kann ein afrikanisches Land sein, muss aber nicht. Die Schweiz könnte etwa dem Land einen Beitrag bezahlen pro abgewiesenen Asylsuchenden, den es aufnimmt oder Projekte vor Ort unterstützen.»

«Wir könnten so das Vertrauen in die Asylpolitik stärken, weil die Kriminellen tatsächlich ausgewiesen würden.» Damian Müller, Ständerat FDP

Was soll das bringen?

Müller erhofft sich mehrere Sachen von diesem Pilotprojekt: «Das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Asylpolitik hat durch die Ausschreitungen unter eritreischen Asylsuchenden gelitten. Diese Lösung könnte dazu beitragen, das Vertrauen wieder zu stärken, weil vor allem die Kriminellen tatsächlich ausgewiesen werden und nicht länger in der Schweiz bleiben werden.» Ausserdem hätte das Vorgehen laut Müller eine abschreckende Wirkung: «Wenn die Menschen wissen, dass sie nach einem negativen Entscheid auch tatsächlich abgeschoben werden, überlegen sie sich zweimal, diese Reise anzutreten. So könnten wir auch gegen die Schlepperbanden vorgehen.»

Wer ist dafür?

Im Ständerat stimmten SVP, FDP und drei Mitte-Ständeräte dafür. In der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats stimmten nur SVP und FDP dafür. Stimmen diese zwei Fraktionen geschlossen Ja im Nationalrat, bräuchte es noch sechs zusätzliche Stimmen für das absolute Mehr. «Nach den klaren Wahlen sollte Die Mitte sich gut überlegen, ob wir weiterhin nichts tun sollen, oder ob sie dieses harte, aber faire Pilotprojekt unterstützen und etwas unternehmen wollen», sagt Müller.

«Ich finde die Idee prüfenswert und kann mir vorstellen, dass sich im Nationalrat eine Mehrheit findet.» Daniel Fässler, Ständerat Die Mitte

In der Mitte ist man dem Vorhaben gegenüber nicht unbedingt abgeneigt. Ständerat Daniel Fässler hat sich im Sommer zwar enthalten, sagt aber: «Grundsätzlich finde ich die Idee prüfenswert und ich kann mir auch vorstellen, dass sich im Nationalrat dafür eine Mehrheit findet. Erst müssten allerdings die diversen rechtlichen Fragen geklärt werden.»

Entscheidend werde dafür auch der Entscheid des Supreme Courts in Grossbritannien sein, der am kommenden Mittwoch erwartet wird: «Der Entscheid, ob das Modell Grossbritanniens mit der Menschenrechtskonvention vereinbar ist, wird sicher Signalwirkung haben für den Vorstoss von Damian Müller.»

«Das ist ein populistischer Schnellschuss, die Kommission empfiehlt klar die Ablehnung.» Céline Widmer, SP-Nationalrätin

Wer ist dagegen?

Keine Chance hat Müllers Idee in der SP. Die Zürcher Nationalrätin Céline Widmer sagt: «Das ist ein populistischer Schnellschuss.» Der Ständerat habe zwei Motionen von Damian Müller durchgewunken, eine betreffend eritreischen Asylsuchenden. «In der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats haben wir uns dann vertieft mit den Vorschlägen auseinandergesetzt und einen klaren Entscheid zur Ablehnung gefällt.» Das Problem sei die Durchführbarkeit: «Welches Land wäre überhaupt bereit dazu? Welche rechtlichen Instanzen können angerufen werden? Ist das mit der EMRK vereinbar? All diese Fragen sind offen, Vorstösse in diese Richtung reine Symbolpolitik», sagt Widmer.

Auch Experten wie der Migrationsforscher Benjamin Schraven stehen der Idee kritisch gegenüber, wie er im Interview mit 20 Minuten sagt.

Wie stehen die Chancen im Nationalrat?

Stimmen SVP und FDP geschlossen Ja im Nationalrat, bräuchte es noch sechs zusätzliche Stimmen für das absolute Mehr. Während Müller hofft, mit Unterstützung einiger Mitte-Parlamentarier ein Ja zu erreichen, ist Widmer überzeugt, dass das klare Kommissions-Nein den Nationalrat überzeugen wird.

