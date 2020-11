«Während Frauen auf eine Votum verzichten, wenn schon alles gesagt wurde, tendieren Männer dazu, sich selber einbringen zu wollen», stellen Zürcher und Seggiani in der Begründung ihres Anzugs fest.

Sie verlangen in einem Anzug ans Ratsbüro, den sie am Mittwoch einreichten, dass «Massnahmen zur Erreichung geschlechtergerechter Anteile an Wortmeldungen und Redezeit ergriffen werden können». Die Autorinnen begründen das mit der Auszählung der Voten dreier zufällig ausgewählter Sitzungen im laufenden Jahr.