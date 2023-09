Nasenatmung: Deshalb ist es besser, durch die Nase zu atmen

Manchmal fühlt sich ein tiefes Ein- und Ausatmen durch die Nase so erfrischend an wie ein zweistündiger Waldspaziergang. Alles fühlt sich ein bisschen leichter an, du fühlst dich belebt. Nasenatmung soll ja gut sein, aber was hat es eigentlich mit dem guten Ruf der Nasenatmung auf sich?