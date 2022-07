Rupperswil AG: Vortritt missachtet – Beifahrer muss aus Audi geschnitten werden

Kurz nach 12.30 Uhr am Freitag kam es auf der Seetalstrasse in Rupperswil zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen.

In Rupperswil AG ist es am Freitag kurz nach 12.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Audi-Fahrer (29) war auf der Seetalstrasse unterwegs von Rupperswil in Richtung Wildegg. «Dabei dürfte er den aus Richtung Hunzenschwil kommenden Lastwagen übersehen haben, wobei es zur massiven Kollision der beiden kam», teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Durch den Zusammenprall wurde das Auto heftig gegen die Leitplanke gedrückt.