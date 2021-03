Entschuldigung zurückgewiesen : Vorwürfe gegen Gouverneur Cuomo werden untersucht

Eine unabhängige Untersuchung soll den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen den New Yorker Gouverneur auf den Grund gehen. Dessen Entschuldigungsversuch weist eine der mutmasslich betroffenen Frauen zurück.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin leitet die Untersuchung der Belästigungsvorwürfe gegen Gouverneur Andrew Cuomo. Sie werde die Ermittlungen wegen der Vorwürfe voranbringen, kündigte Letitia James nach Erhalt eines Briefes vom Büro des New Yorker Gouverneurs an. In dem Schreiben hatte Cuomo James autorisiert, die Ermittlungen zu führen. Wenn die Untersuchung beendet ist, sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit in einem Bericht zugänglich gemacht werden.