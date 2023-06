Vorwürfe: SVP-Politiker Bernhard Diethelm will vor Medien treten

1 / 6 Bernhard Diethelm, Schwyzer SVP-Kantonsrat, muss wegen Gewaltdelikten vor Gericht. Bernhard Diethelm Zuständig für das Verfahren ist die Staatsanwaltschaft ­Zürich-Sihl. 20min/Marco Zangger Diethelm soll eine Prostituierte gewürgt und misshandelt haben. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Ein Schwyzer SVP-Politiker soll 2021 in Zürich eine Prostituierte schwer misshandelt und in Todesgefahr gebracht haben.

Bernhard Diethelm (40) soll zudem versucht haben, die Frau zu betäuben und zu vergewaltigen.

In einer persönlichen Stellungnahme will Diethelm nun vor die Medien treten.

«Die einseitig und völlig überrissen daherkommende Anklageschrift vonseiten der Staatsanwaltschaft und die Privatklägerin gilt es zu widerlegen», schreibt Bernhard Diethelm in der Nacht auf Dienstag in einer Mitteilung an die Medien. Er habe nie die Gelegenheit gehabt, seine «Sicht der Dinge zum Fall selbst darzulegen». Darum lädt der Schwyzer SVP-Politiker nun zu einer persönlichen Stellungnahme. Nach der Kantonsratssession vom kommenden Mittwoch, von der er bewusst fernbleiben werde, wolle er sich vor den Medien äussern.

Auch, weil sein engster Familienkreis in Mitleidenschaft gezogen worden sei. «Was ich so nicht weiter akzeptieren kann und werde und mir persönlich sehr nahe geht», so Diethelm in seiner E-Mail weiter.

Die Vorgeschichte

Was wird Diethelm vorgeworfen? Er soll am 21. Juni 2021 in Zürich eine Prostituierte gewürgt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Zudem, so die Anklageschrift, habe er versucht, die Frau «mit einer unbekannten Substanz zu betäuben, um sie sexuell gefügig zu machen», wodurch sie «Schürfwunden, Verbrennungen und Verätzungen um den Mund und am Kinn» erlitten habe, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.

Der Rechtspolitiker aus dem Wägital soll sich im Vorfeld mit der Frau auf sadomasochistische Rollenspiele geeinigt haben – fünf Stunden für 4200 Franken. Doch dann geriet das Ganze offenbar aus dem Ruder, und Diethelm habe die Frau so stark gewürgt, dass sie in Lebensgefahr geriet. Als die Frau in Panik auf den Balkon flüchtete, um nach Hilfe zu rufen, sei es zu einem Handgemenge gekommen, wobei das Opfer weitere Prellungen und Schürfungen erlitten habe.

Der gelernte Koch Diethelm hatte selbst die Vorwürfe stets bestritten. Es habe sich um einen Streit gehandelt, der «im Privatbereich stattgefunden habe», die Vorwürfe gegen ihn seien «an den Haaren herbeigezogen».

Für Bernhard Diethelm gilt die Unschuldsvermutung.

