Klotten (D): Vorwürfe nach Achterbahn-Unfall – «Niemand hat die Sicherheitsbügel kontrolliert»

Die Frau war acht Meter in die Tiefe gestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben.

In der rheinland-pfälzischen Ortschaft Klotten (Landkreis Cochem) ist am Samstag eine Frau (57) nach einem Sturz aus einer Achterbahn im «Klotti»- Freizeitpark gestorben. Nun teilt ein Augenzeuge (59) gegenüber der « Bild » Informationen zum Unfallhergang mit: «Sie wurde in das schwer zugängliche, dicht bewachsene Gebiet in Richtung Mosel geschleudert, musste zunächst gesucht werden.»

Die Verstorbene fiel «aus etwa acht Metern Höhe aus der Bahn»

Laut Staatsanwaltschaft Koblenz soll die Frau «zunächst in ihrem Sitz in einer Kurve ins Rutschen gekommen sein, bevor sie aus etwa acht Metern Höhe aus der Bahn herausfiel. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.» Sie will nun mit einem Todesermittlungsverfahren feststellen, ob ihr Tod «Folge eines Verschuldens Dritter» war. Dazu wird eine Obduktion der Verstorbenen 57-Jährigen durchgeführt und die Achterbahn und der Wagen, in dem die Frau sass, untersucht.