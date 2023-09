Schweizer Tierschutz: Neue Dokumente zeigen Ausmass der Fehler

Im Mittelpunkt der Kritik: STS-Präsidentin Nicole Ruch

Im Mittelpunkt der Kritik steht STS-Präsidentin Nicole Ruch. Die Tierschutz-Präsidentin ist Betriebsökonomin und Credit-Suisse-Bankerin aus Biel BE. Gegen Ende 2021 wurde sie an die Spitze des Vereins gewählt. Ihr Auftrag: Geld beschaffen. Denn ohne Geld könne nichts erreicht werden, so Ruch. Martina Munz, SP-Nationalrätin, sagt über sie: «An der Spitze des Verbands hat sich über die Jahre ein problematisches Machtgefüge installiert. Die Präsidentin verhält sich wie eine Alleinherrscherin. Ruch und ihre Leute führen den Verband autoritär und intransparent.»