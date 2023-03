Zug: Ex-Kantonsrat Manuel Brandenberg wegen Geldwäscherei gesucht

Der Zuger soll neben rund zwei Dutzend Personen an einem Steuerbetrug beteiligt gewesen sein. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

In Spanien ermittelt die Justiz in einem Fall von mutmasslichem Steuerbetrug: Es geht um 42 Millionen Franken.

Der ehemalige Zuger SVP-Fraktionschef Manuel Brandenberg wird in Spanien wegen Geldwäscherei gesucht. Grund dafür ist ein Fall von mutmasslichem Steuerbetrug, berichtet der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). Dabei geht es um eine kriminelle Bande, die mit Treibstoffgeschäften einen Steuerbetrug gemacht haben soll. Es geht insgesamt um 42 Millionen Franken.

Justiz wirft Zuger Geldwäscherei vor

Die Ermittler beschuldigen mehr als zwei Dutzend Personen, die am Steuerbetrug beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden Anwälte aus der Schweiz sollen mehrere Firmen betreut haben, über deren Konten Geld aus dem mutmasslichen Steuerbetrug geflossen sein soll – so etwa auch über Konten des ehemaligen Kunden Brandenbergs. Rund 1,5 Millionen Franken sollen 2012 auch auf das Konto eines Nahestehenden Brandenbergs übertragen worden sein. Den Grund für die Zahlungen nannte der ehemalige Politiker auf Nachfrage des Blattes nicht. Die Ermittler werfen den beiden Anwälten nun Geldwäscherei und eine Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor und fordern mehrjährige Gefängnisstrafen. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.