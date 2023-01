Barça-Star: Vorwurf «sexueller Übergriff» – Dani Alves in Barcelona verhaftet

Vor wenigen Wochen war er noch im Einsatz für die brasilianische Fussballnationalmannschaft an der WM in Katar. Nun sitzt er in Barcelona im Gefängnis. Dani Alves wurde von der spanischen Polizei wegen Verdachts auf «sexuelle Belästigung» verhaftet, wie die «Marca» berichtet. Er soll im Nachtclub Sutton in Barcelona eine Frau «unsittlich berührt» haben.