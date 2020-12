Wen also mit Awards auszeichnen, wenn ein Sportjahr verläuft wie dieses, die Corona-Pandemie den Kalender bestimmt? Plan B von SRF hiess: Die Erfolgreichsten aus 70 Jahren ehren – seit Beginn der Preisverleihung. So schwierig die Aufgabe schien, so überraschungsfrei fiel die Wahl aus: Vreni Schneider, der Skistar der 1980- und 90er-Jahre mit je drei Olympiasiegen, WM-Titeln und Gesamtweltcupsiegen, überstrahlte alle – natürlich wie Roger Federer, der Schweizer Jahrhundertsportler, der nach 20 Grand-Slam-Titeln nun schon fast seit einem Jahr kein Spiel mehr bestritten hat und in der Gala-Show ohne Publikum gewohnt eloquent von seiner Knieverletzung erzählte.