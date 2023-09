Vuadens: Münzspur führt zu Tätern

Zwei junge Männer (17 und 23) begingen in der Nacht auf Dienstag mehrere Diebstähle und Einbrüche in Vuadens FR. (Symbolbild)

Zwei Männer (17 und 23) begingen in Vuadens FR in der Nacht auf Dienstag mehrere Diebstähle und einen Einbruch.

Ein Zeuge alarmierte am Dienstag um fünf Uhr morgens die Kantonspolizei Freiburg über einen Einbruch in ein Geschäft in Vuadens FR. Vor Ort stellten die Patrouillen fest, dass die Täter die Eingangstür gewaltsam geöffnet und bereits die Flucht in eine unbekannte Richtung ergriffen hatten, schreibt die Kapo Freiburg in einer Medienmitteilung.