St. Vincent : Vulkan auf Karibikinsel steht kurz vor heftigem Ausbruch

Magma bewegt sich an die Oberfläche, Rauchwolken steigen in den Himmel: Auf St. Vincent in der Karibik sind Massenevakuierungen angeordnet worden.

Darum gehts Ein unmittelbar bevorstehender Vulkanausbruch bedroht die Karibikinsel St. Vincent.

Zuletzt war der Vulkan La Soufrière im April 1979 ausgebrochen. Damals kam niemand zu Tode.

Bei der Eruption im Jahre 1902 sind jedoch etwa 1500 Menschen ums Leben gekommen.

Um beim jüngsten Ausbruch Schlimmeres zu verhindern, versucht ein Kreuzfahrtschiff die Menschen in Sicherheit zu bringen.

Wegen eines drohenden Vulkanausbruchs ist eine Evakuierung eines Teils der Karibikinsel St. Vincent angeordnet worden. Alle Bewohner des betroffenen Gebiets – der sogenannten Roten Zone um den Vulkan La Soufrière im Norden der Insel – seien aufgerufen, es zu ihrer Sicherheit sofort zu verlassen, sagte der Premierminister des Inselstaats St. Vincent und die Grenadinen, Ralph Gonsalves, am Donnerstag (Ortszeit). Betroffen seien etwa 16’000 Menschen.

An dem Vulkan waren unterirdische Erschütterungen festgestellt worden, die darauf hindeuteten, dass sich Magma zur Erdoberfläche bewegte, wie das Erdbebenrecherchezentrum UWI auf Trinidad mitteilte. Hinzu komme das Ausstossen von Asche und Dampf. Ein explosiver Ausbruch stehe möglicherweise kurz bevor und könne ohne grosse Vorwarnung geschehen. Es bestehe eine erhebliche Chance einer Katastrophe, schrieb die Katastrophenschutzbehörde Nemo auf Twitter. Ein Kreuzfahrtschiff werde eingesetzt, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

Aus dem Vulkan La Soufrière steigen Rauch und Asche hoch. (8. April 2021) via REUTERS

Auf Bildern von der Spitze des Bergs war ein leuchtender Lavadom zu sehen. Bei einem Ausbruch von La Soufrière waren im Jahr 1902 etwa 1500 Menschen ums Leben gekommen. Die aktuelle, sogenannte effusive Tätigkeit begann nach Angaben von Nemo im vergangenen Dezember. Der letzte Ausbruch war im April 1979 – damals kamen jedoch keine Menschen zu Tode.

