Vulkan auf El Salvador ausgebrochen

El Salvador : Vulkan Chaparrastique ausgebrochen – Behörden bereiten Schutzräume vor

In El Salvador, rund 135 Kilometer von der Hauptstadt San Salvador entfernt, ist ein Vulkan ausgebrochen. Die Behörden bereiten Schutzräume für Zehntausende Menschen vor.

Die Behörden forderten die Bewohner in der Umgebung des Vulkans dazu auf, besonders aufmerksam zu sein, und bereiteten Notunterkünfte vor.

Am Dienstag ereignete sich auch noch ein Erdbeben vor der Küste El Salvadors.

In El Salvador hat ein Ausbruch des Vulkans Chaparrastique begonnen. Die Behörden forderten die Bewohnenden in der Umgebung des Vulkans dazu auf, besonders aufmerksam zu sein, und bereiteten Notunterkünfte vor. Der Direktor des Zivilschutzes, Luis Alonso Amaya, teilte mit, drei Gemeinden seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.