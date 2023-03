Russland: Das sind die «Vulkan Files»

IMAGO/Russian Look

In den «Vulkan Files» sollen unter anderem technische Betriebsanleitungen von Vulkan-Programmen enthalten sein. In einem Beispiel wird das inzwischen abgeschaltete AKW Mühleberg als Angriffsziel genannt.

In den Unterlagen befinden sich unter anderem technische Betriebsanleitungen, die Angriffe auf Objekte im Westen hätten ermöglichen sollen – darunter das inzwischen inaktive AKW Mühleberg.

Journalistinnen und Journalisten aus mehreren Ländern hatten Einsicht in über tausend Dokumente der russischen Software-Firma NTC Vulkan.

Ein Whistleblower hat kurz nach der russischen Invasion der Ukraine mehr als 1000 Dokumente zur russischen Software-Firma NTC Vulkan an Journalistinnen und Journalisten übergeben. Das Unternehmen arbeite direkt für russische Geheimdienste , so der Whistleblower weiter.

Was beinhalten die Dokumente? In den «Vulkan Files» sollen technische Betriebsanleitungen für Software des Unternehmens enthalten sein. Weiter sollen interne E-Mails, Rechnungen und Verträge aus den Jahren 2016 bis 2021 enthalten sein. Unter anderem soll auch verlangt werden, dass «Sandworm», eine der gefährlichsten Hackergruppen Russlands, toleriert wird.

Was können die Programme? Die Vulkan-Programme sollen den Datenverkehr in ganzen Regionen beeinflussen. Bestimmte Seiten sollen beispielsweise nicht angezeigt oder mit bewusst falschen Infos überschrieben werden. Ein weiteres Programm soll eine grosse Datenbank mit detaillierten Informationen über mögliche Opfer von Angriffen enthalten. Angehende Hackerinnen und Hacker sollen mit einer Software namens «Crystal-2» verschiedene Trainingslektionen erhalten.

Gab es auch Ziele in der Schweiz? Die Hackergruppe «Sandworm» griff laut den Tamedia-Zeitungen im Jahr 2018 das Labor Spiez im Berner Oberland an. In einer Anleitung werde ausserdem das mittlerweile inaktive Kernkraftwerk Mühleberg als mögliches Ziel genannt.