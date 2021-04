St. Vincent : Vulkan La Soufrière könnte jederzeit wieder ausbrechen

Auf einer Karibikinsel ist am Freitag ein Vulkan ausgebrochen. Für die Bewohner bleibt die Lage bedrohlich.

Nach dem Vulkanausbruch auf der Karibikinsel St. Vincent am Freitag gibt es für die Bewohner weiter keine Entwarnung. Am Sonntag rumorte der Vulkan La Soufrière weiter und es fiel nach wie vor dichter Ascheregen. Auch Lava sei mittlerweile ausgetreten, sagte Richard Robertson, Chefwissenschaftler am Seismischen Forschungszentrum der University of the West Indies.