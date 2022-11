Hawaii: Vulkan Mauna Loa weiterhin aktiv – Lavafontänen erreichen Höhe von 40 Metern 

Der Vulkan Mauna Loa brach in der Nacht auf Montag (Ortszeit) zum ersten Mal seit 1984 aus. Am Dienstag war er immer noch aktiv. Videos zeigen bis zu 40 Meter hohe Lavafontänen, die aus dem Krater spritzen. Der Mauna Loa ist der grösste noch aktive Vulkan der Welt. Menschen oder Dörfer sind derzeit nicht in Gefahr. Seismologen hatten seit kurzer Zeit mit einem Ausbruch gerechnet. Beim Gipfel des Vulkans war es in letzter Zeit zu mehreren kleinen Erdbeben gekommen.