Guatemala: Volcán de Fuego spuckt riesige Aschewolke in den Himmel – Evakuierungen laufen

Der Vulkan «Fuego» in der Nähe der Hauptstadt Guatemalas ist am Donnerstag ausgebrochen und hat eine riesige Aschewolke bis zu 6000 Meter hoch in den Himmel gespuckt. Die guatemaltekische Katastrophenschutzbehörde Conred erklärte, der aktivste Vulkan Mittelamerikas in Guatemala-Stadt stosse «pyroklastische Ströme» aus – eine Mischung aus Gas, Asche und hocherhitztem Gestein – «die mit grosser Geschwindigkeit die Hänge hinabstürzen».