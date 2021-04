Sizilien : Vulkanasche aus dem Ätna - Flughafen Catania stoppt Flüge

Bereits seit einigen Wochen ist der Ätna auf Sizilien wieder aktiv. Nun sind die Rauchschwaden so dick geworden, dass der Flugverkehr über Sizilien zwischenzeitlich gestoppt wurde.

Drei Dörfer am Fuss des Berges werden von den Behörden derzeit genau beobachtet.

Im Moment werden grosse Mengen an Lava aus dem Vulkan geschleudert.

Der Flughafen der Stadt Catania auf Sizilien hat die Flüge wegen der starken Vulkanaktivität am Ätna für mehrere Stunden gestoppt. Das teilte der Airport am Donnerstag mit. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa war eine rund neun Kilometer hohe Wolke bei einem spektakulären Ausbruch aus dem Südost-Krater des Vulkans aufgestiegen.

Flugverkehr wurde wieder aufgenommen

Der Flughafen arbeite zwar weiter, aber Starts und Landungen seien zeitweise unterbrochen, zitierte Ansa die Flughafenverwaltung am Vormittag. Zuvor hatte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie eine Warnung für den Luftraum in der Nähe des Ätnas herausgegeben. Am Nachmittag sei der Flugverkehr dann wieder aufgenommen worden.