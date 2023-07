Vulkanausbruch in Island: Behörden warnen vor Gasen

In Island warnen die Behörden Wanderer, sich einem aktiven Vulkan zu nähern. Der Ausbruch des unter dem Namen Fagradalsfjall bekannten Vulkans etwa 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavík begann am Montag. In der Nähe könnten sich «gefährlich hohe Mengen an vulkanischen Gasen» ansammeln, teilte das isländische Wetteramt mit. Kristin Gudmundsdottir, Expertin für Naturgefahren beim Wetteramt, machte gegenüber der Nachrichtenagentur AP deutlich, dass Schaulustige «keine kleine Wanderung» erwarte. «Wir müssen abwarten und sehen, wie sich die Eruption entwickelt», sagte sie.

Der Vulkan befindet sich in einem unbewohnten Tal in der Nähe des Berges Litli-Hrútur. Ein Ausbruch in der gleichen Gegend im Jahr 2021 hatte mehrere Monate lang spektakuläre Lavaströme produziert. Hunderttausende Menschen strömten damals herbei, um das Naturschauspiel zu sehen. Aktuell trete die Lava in einer «Reihe von Fontänen» aus einer 200 Meter langen Spalte an den Hängen des Berges aus, so das Wetteramt. Es werde allerdings keine Asche in die Atmosphäre ausgestossen. Der nahe gelegene Flughafen Keflavik, der internationale Luftverkehrsknotenpunkt Islands, blieb am Montag geöffnet, es waren keine Flüge vom Ausbruch betroffen.