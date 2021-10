Lavafluss verstärkt sich : Vulkankegel auf La Palma teilweise eingestürzt

Seit dem Ausbruch am 19. September haben die Lavamengen bereits über 1000 Gebäude zerstört. Nun ist der Vulkankegel teilweise eingestürzt.

Seit mehr als zwei Wochen fliessen grosse Mengen an Lava ins Meer und in die bewohnten Gebiete. Tausende Bewohner mussten wegen der schlechten Luftqualität mehrere Tage in ihren Häusern bleiben.

Die Nordseite des Vulkankegels stürzte bereits am Sonntagabend ein, nun verstärken weitere Einstürze den Lavastrom in Richtung Meer. Wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE berichtet, fliesse das über 1000 Grad heisse Gestein aber auf demselben Weg bergab wie bis anhin. Weitere Evakuierungen seien deshalb zunächst nicht nötig. Laut lokalen Medien habe der Einsturz aber einen schnellen Lavastrom ausgelöst, der mehrere nahe gelegene Städte bedrohe.

Am Sonntag kündigte Regierungschef Pedro Sánchez in Madrid ein Sofortprogramm zur Unterstützung der Betroffenen an. Die Hilfszahlungen sollen gesamthaft 206 Millionen Euro betragen. Nebst den zerstörten Wohngebäuden richtete die Lava auch grosse Schäden in der Landwirtschaft und an der Infrastruktur an. Vulkanologen können zurzeit nicht prognostizieren, wie lange der Vulkan aktiv bleiben wird.