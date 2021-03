Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, kam es am Montagabend in Seengen AG zu einem Unfall.

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Seengen am Steuer eingenickt. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Der VW-Fahrer war kurz nach 19 Uhr in Richtung Hallwil unterwegs. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, ist der VW Golf-Fahrer, gemäss ersten Erkenntnissen, kurz eingenickt und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Seat.